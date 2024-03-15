أسبانيا تغرد خارج السرب، وجزر سليمان تحقّق أكبر قفزة

كانت مباريات التصفيات النهائية المؤهلة لمسابقة كرة القدم للسيدات في الألعاب الأوليمبية 2024 ضمن أجندة الربع الأول من عام 2024 للمنتخبات في اتحادات أوقيانوسيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الآسيوي. وبالنسبة للبعض الآخر، كانت بطولة غرب آسيا ضمن البرنامج أيضاً، بينما أقيمت المرحلة النهائية من كأس Concacaf الذهبية. في المجمل، أقيمت 126 مباراة دولية خلال هذه الفترة، أسفرت عن العديد من التغييرات في التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola.

عزّزت أسبانيا (المركز الأول) صدارتها على أقرب مطاردها، الذي تغيّرت هويته منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين أضحت إنجلترا (المركز الثاني، +2) تحتل الوصافة. واحتفظت فرنسا (المركز الثالث)، التي خسرت نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام أسبانيا، بمقعدها ضمن ثلاثي القمة في التصنيف العالمي. ورغم فوز الولايات المتحدة (المركز الرابع، -2) ببطولتها القارية، إلا أنها تراجعت إلى المركز الرابع، بعدما كلّفها غالياً سقوطها بنتيجة 2-0 أمام المكسيك في مرحلة المجموعات. أما ألمانيا (المركز الخامس، +1) فاقتحمت المراكز الخمسة الأولى، بينما انضمت البرازيل (المركز العاشر، +1) إلى نادي العشرة الذين تُكمل عقده منتخبات السويد (المركز السادس، -1) واليابان (المركز السابع، +1) وهولندا (المركز الثامن، -1) وكندا (المركز التاسع، +1). صحيح أن المكسيك (31، +4) وسلوفينيا (41، +3) حققتا تقدماً جيداً في قائمة أفضل 50 منتخباً، لكن القفزات الأكثر إثارة كانت خلفهما. إذ تمكّنت كل من زامبيا (65، +5) وبورتوريكو (85، +18) وكوسوفو (91، +9) من تحقيق تقدم كبير بتسجيل أعلى ترتيب لها على الإطلاق. أما القفزة الأكبر فقد كانت من نصيب جزر سليمان (88، +21)، بعد الانتصارات المحقّقة على حساب كل من ساموا الأمريكية وفيجي وساموا.