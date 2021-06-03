قبل عام على انطلاق كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، تعود المدونة الصوتية FIFA PlayOn في موسمها الثاني. تقدّم المدونة اللاعبة السابقة في صفوف المنتخب الإنجليزي لكرة القدم والمحللة الرياضية إنيولا ألوكو والمغني وكاتب الأغاني الإسباني الألماني ألفارو سولير، وتشمل مقابلات مع لاعبين مشهورين وموسيقيين ذائعي الصيت، وتسبر العلاقة والتأثير المتبادل بين الموسيقى وكرة القدم في حياتهم. تضمّ كل حلقة من المدونة الصوتية هذه ضيوفاً من أساطير اللعبة والموسيقى، بحيث يتواجه فيها الضيفان ويستعيدان بعضاً من أبرز اللحظات في عالم كرة القدم. كمل نستمع إلى نجوم كبار في عالم المستديرة الساحرة يستعرضون لحظاتهم الموسيقية المفضلة، ويستحضرون ذكرياتهم مع لاعبين وأهداف في نسخ سابقة من كأس العالم FIFA. ينطلق الموسم الثاني من FIFA PlayOn في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 مع حلقات جديدة تصدر بشكل أسبوعي كل يوم أربعاء. وسيتم تحديث قائمة الأغاني المرافقة للسلسلة على مدار الموسم لتضم أجمل المقطوعات التي اختارها مقدما البرنامج والضيوف المميزين. فلا تنسوا الاستماع إلى قائمة الأغاني عبر تطبيق Spotify.