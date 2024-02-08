رئيس FIFA يُرحب بـ "تعزيز التركيز" على كرة القدم على المستوى الشعبي في تركيا

جياني إنفانتينو يستمع لخطط التطوير من رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم محمد بويوكيشي

رئيس FIFA "سعيد" بتركيز الاتحاد التركي على الأطفال في سن المدرسة

برنامج كرة القدم للمدارس ومخطط تنمية المواهب في قلب المشروع

سلّط رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، محمد بويوكيكشي، الضوء على خططه لتعزيز كرة القدم على المستوى الشعبي وفي المدارس في بلاده في اجتماع مع رئيس FIFA جياني إنفانتينو.

بعد فترة وجيزة من انتخابه رئيساً للاتحاد التركي لكرة القدم، التقى السيد بويوكيشي بالسيد إنفانتينو في باريس في يونيو/حزيران 2022 وأطلع رئيس FIFA على مستجدات توسعة منشأة ريفا التي تتدرب فيها المنتخبات الوطنية التركية.

يوفر المركز الذي تأسس بتمويل جزئي من مبادرة FIFA Forward بلغ قيمته 2.25 مليون دولار لنخبة لاعبي كرة القدم في تركيا الظروف المثلى للتدريب والتحضير للمباريات.

يتطلع الاتحاد في الوقت الحالي إلى الاستفادة من برنامج FIFA لكرة القدم للمدارس، الذي يدار بالتعاون مع اليونسكو والذي يعلم الأطفال المهارات الحياتية من خلال كرة القدم، ومخطط تنمية المواهب (TDS)، الذي يشرف عليه رئيس تطوير كرة القدم العالمية لدى FIFA أرسين فينجر والذي يوفر للأطفال الموهوبين مساراً إلى كرة القدم الاحترافية.

وفي هذا الصدد قال إنفانتنيو: "كان من الرائع مقابلة صديقي رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم محمد بويوكيشي والوفد المرافق له في باريس. قام الاتحاد التركي بعمل رائع لتطوير بنية تحتية تساعد المنتخبات الوطنية على الازدهار، ويسعدني أن أرى الاتحاد ينصب تركيزه على الجانب الآخر من كرة القدم: القاعدة الشعبية وفي المدارس".

وأضاف: "هدفي وهدف FIFA هو إتاحة الفرصة لكل فتاة وصبي لممارسة كرة القدم، ليس فقط لضمان العثور على نجوم الغد، ولكن أيضاً لاستغلال القوة الفريدة للعبة الجميلة في تعزيز الصحة البدنية والنفسية، ونقل المهارات الكروية والحياتية التي ستخدمهم - والمجتمع ككل - في المستقبل".

من جهته صرّح الرئيس بويوكيشي إن الاجتماع مع رئيس FIFA كان مثمراً للغاية، مؤكداً على الجهود التعاونية للاتحاد التركي لكرة القدم مع FIFA. وخلال المداولات حول الفعاليات الكروية الدولية المحتملة التي ستستضيفها تركيا، تركزت المناقشة حول القدرات التنظيمية الهائلة لتركيا.

كما حضر الاجتماع الذي انعقد في مكتب FIFA في باريس السيد شينيس أرزيك العضو الفخري للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والرئيس الفخري للاتحاد التركي لكرة القدم، والسيد مصطفى إيروغوت نائب الرئيس وعضو المجلس التنفيذي المسؤول عن FIFA وعلاقات الاتحاد الأوروبي والشؤون الخارجية، والسيد حميد ألتنتوب عضو مجلس الإدارة المسؤول عن المنتخبات الوطنية، والسيد تانر سينسيفين الأمين العام، والسيد بورجا أماموجولاري المدير التنفيذي للعلاقات الخارجية والمنتخبات الوطنية، والسيد إلخان محمدوف مدير FIFA الإقليمي في أوروبا.