جياني إنفانتينو: كأس الأمم الأفريقية 2023 جمعت القارة بأسرها للاحتفاء بكرة القدم

حضر رئيس FIFA نهائي البطولة القارية التي انتهت بتتويج كوت ديفوار بعد الفوز على نيجيريا

شارك إنفانتينو في مراسم تتويج أصحاب الأرض على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان

شهدت المباراة النهائية حضوراً مكثفاً لرؤساء الاتحادات الوطنية للعبة

بعد يوم واحد فقط من متابعته من المدرجات نهائي كأس آسيا 2023 في العاصمة القطرية الدوحة، تواجد رئيس FIFA جياني إنفانتينو في ملعب الحسن واتارا في العاصمة أبيدجان لحضور نهائي بطولة أخرى هي كأس الأمم الأفريقية 2023 التي انتهت بفوز منتخب كوت ديفوار المستضيف على نظيره النيجيري بنتيجة 2-1 ليكون ذلك لقبه القاري الثالث. وقد رحّب برئيس FIFA في موقعة الحسم كل من الحسن وتارا رئيس كوت ديفوار، وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ونائب رئيس FIFA، بالإضافة إلى رؤساء أكثر من 12 اتحاداً كروياً وطنياً من أفريقيا وخارجها، وكذلك أرسين فينغر، مدير قسم FIFA المعني بتطوير كرة القدم حول العالم.

وعن هذا النهائي، قال الرئيس إنفانتينو "تهانينا لمنتخب كوت ديفوار الفائز [بلقب] كأس الأمم الأفريقية 2023، في ختام بطولة رائعة، وتتوجب الإشادة كذلك بالمنتخب النيجيري الوصيف، وكافة الفائزين بالجوائز الأخرى. كما نتوجه بالشكر للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على تنظيم هذه البطولة المذهلة، وللجماهير على حضورها بأعداد كبيرة، ولكل من ساهم في إظهار اتحاد أفريقيا للاحتفاء باللعبة الجميلة." وشارك رئيس FIFA كذلك في مراسم التتويج التي تلت المباراة النهائية، وأشار إلى أن تواجد العديد من الاتحادات الوطنية هو "أمرٌ مميزٌ حقاً"، مضيفاً أن "كرة القدم توحِّد العالَم."

يُذكر أن النسخة 34 من هذه البطولة القارية كانت حُبلى بالإثارة والمفاجآت، كما أظهرت ارتفاع مستوى التنافس في المستديرة الساحرة في أفريقيا، وهو ما يُشكل حصيلة الاستثمار في تطوير كرة القدم. ومن أبرز ما شهده العرس الكروي الأفريقي، اقتناص كل من ناميبيا وموريتانيا لأول فوز لهما في تاريخ البطولة، بل وحتى بلوغ مرحلة خروج المغلوب. أما جزر الرأس الأخضر، فقد حققت أول انتصار لها على الإطلاق في المراحل الإقصائية، وتأهلت إلى ربع النهائي إثر التربع على صدارة المجموعة الثانية متقدمة في الترتيب على كل من غانا ومصر وموزمبيق. وتكمن المفارقة بأن أياً من المتأهلين للدور ربع النهائي في نسخة هذا العام، لم يبلغ هذه المرحلة في النسخة الماضية التي استضافتها الكاميرون قبل عامين.

كما أظهرت ندية التنافس في البطولة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان على صواب في قرار توسيع المشارَكة من 16 إلى 24 منتخباً بدءاً من نسخة 2019. ويُعتبر الرئيس إنفانتينو من أشد المدافعين عن تطوير كرة القدم في أفريقيا، وهو الذي حضر مباريات في الدوري الأفريقي لكرة القدم الذي انطلق مؤخراً. ويهدف المشروع، الذي أطلقه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم العام الماضي بدعم من FIFA، إلى رفع مستوى الأندية الأفريقية، ومنح اللاعبين الفرصة للتنافس بشكل أكثر انتظاماً ضد أفضل الفرق في القارة، فضلاً عن زيادة إيرادات الإعلانات التجارية والتلفزيونية لفائدة كرة القدم الأفريقية.