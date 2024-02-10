إنفانتينو يحضر نهائي كأس آسيا 2023 "المذهل" في الدوحة

شاهد رئيس FIFA فوز قطر على الأردن بنتيجة 3-1 لتتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي

أقيمت المباراة على ملعب لوسيل الذي استضاف نهائي كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ شهدت البطولة إثارة غير مسبوقة ودراما في اللحظات الأخيرة ومفاجآت كبيرة

صرّح رئيس FIFA جياني إنفانتينو إن كرة القدم الآسيوية أظهرت إمكاناتها الحقيقية في أعقاب حضوره لنهائي كأس آسيا 2023 “المذهل” الذي جمع منتخبي قطر والأردن على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة. شاهد رئيس FIFA إلى جانب أمير قطر، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فوز أصحاب الأرض بنتيجة 3-1 أمام حضور جماهيري كبير لتنجح قطر بالحفاظ على اللقب الذي فازت به نهائيات الإمارات 2019.

وهنأ رئيس FIFA المنتخبين بعد عودته إلى الملعب الذي شهد من قبل المباراة الافتتاحية بين قطر ولبنان في 12 يناير/كانون الثاني، بالإضافة إلى المباراة النهائية التاريخية لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ بين الأرجنتين وفرنسا منذ ما يزيد قليلاً عن عام.

قال إنفانتينو، الذي شارك في حفل التتويج برفقة عدد من كبار الشخصيات من بينهم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة:"يا له من نهائي مذهل شهدناه في استاد لوسيل! تهانينا لقطر على احتفاظها بلقب كأس آسيا، وكذلك للأردن التي قدمت مباراة رائعة”.

وأضاف: "لقد أعادت هذه المباراة والمشجعون الرائعون ذكريات رائعة من كأس العالم 2022 في أمسية تألقت فيها كرة القدم الآسيوية وأظهرت للعالم إمكاناتها الحقيقية. شكرًا لشعب قطر بأكمله ولكل من شارك في تنظيم هذه البطولة الناجحة للغاية".

شهدت البطولة مواجهات لا تنسى ومفاجآت كبيرة إلى جانب دراما اللحظات الأخيرة. وفي علامة على تحسن المعايير في جميع أنحاء المنطقة، وصل منتخب الأردن إلى نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه، بينما تأهل منتخب طاجيكستان إلى الدور ربع النهائي في أول مشاركة له في النهائيات القارية.

شهد كأس آسيا 2023 الاستعانة بحكام الفيديو المساعدين (VAR) في جميع المباريات للمرة الأولى، بالإضافة إلى تقنية التسلل شبه الآلية التي تم تقديمها في كأس العالم 2022.

وأثبتت التنافسية القوية وغير المتوقعة للبطولة أن الاتحاد الآسيوي اتخذ قراراً صائباً بزيادة عدد المنتخبات من 16 إلى 24 اعتباراً من نسخة 2019، الأمر الذي منح المزيد من المنتخبات فرصة اللعب تحت الأنظار.

يضمن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تسعة أماكن في نهائيات كأس العالم 2026 FIFA™ مع إمكانية الحصول على مقعد عاشر من خلال البطولة الفاصلة.