إنفانتينو ورئيس الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم يتباحثان مستقبل اللعبة في البلاد

عقد رئيس FIFA اجتماعاً مع رئيس الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم في العاصمة الفرنسية باريس

جاني إنفانتينو يؤكد أن الرئيس بول كوك ملتزم أشد الالتزام "بمنح الجميع الفرصة لممارسة اللعبة التي نشترك جميعاً في عشقها"

رئيس الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم: "من شأن أي مساعدة قادمة من FIFA أن تضمن لنا التسهيلات اللازمة للنهوض باللعبة وجعلها أكبر رياضة جماعية في بلادنا"

عقد رئيس FIFA جياني إنفانتينو اجتماعاً مع رئيس الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم بول كوك، حيث تباحثا سبل الحفاظ على المسار التصاعدي الذي تشهده اللعبة في البلاد.

ففي السنوات الأخيرة، حقَّقت كرة القدم الأيرلندية ازدهاراً ملحوظاً تجلَّى في التأهل إلى كأس العالم للسيدات 2023 FIFA™، حيث كان منتخب أيرلندا من بين المنتخبات الثمانية الوافدة حديثاً على البطولة، بينما تأهلت البلاد أيضاً للمرة الأولى إلى بطولة أوروبا للرجال ضمن فئة تحت 21 سنة، والتي جرت منافساتها العام الماضي.

وخلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس FIFA بالعاصمة الفرنسية باريس، استعرض الرئيس كوك استراتيجيته الطموحة للنهوض بكرة القدم في البلاد، وهو الذي انتُخب رئيساً للاتحاد الأيرلندي للعبة في ديسمبر/كانون الأول 2023.

"وقال الرئيس إنفانتينو في هذا الصدد: "خلال لقائي مع رئيس الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، بول كوك، اغتنمتُ الفرصة لتهنئته على انتخابه مؤخراً، وأنا أؤمن إيماناً راسخاً بأن خبرته ودرايته بكرة القدم في أيرلندا من شأنهما أن تساهمان في استمرار تطور اللعبة في البلاد".

وأضاف: "إن التأهل إلى كأس العالم للسيدات FIFA للمرة الأولى على الإطلاق ليس سوى مكافأة على ما أنجزه الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم من عمل وما بذله من جهد في سبيل تطوير لعبة السيدات على وجه الخصوص، إذ يوجد توافق تام بيني وبين الرئيس كوك على الأهداف المراد تحقيقها: منح كل فتاة وفتى في أيرلندا وفي جميع أنحاء العالم الفرصة لممارسة اللعبة التي نشترك جميعاً في عشقها".

وقد استثمر الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم مليوني دولار أمريكي من صندوق برنامج FIFA Forward لتغطية الجزء الأكبر من التكلفة الإجمالية (2.75 مليون دولار أمريكي) لعملية الصيانة والإصلاح التي شهدها ملعب أفيفا الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 51 ألف متفرج، وذلك لضمان استمراره في استضافة مباريات المنتخب الوطني الأول، باعتباره أبرز منشأة مخصصة لكرة القدم في البلاد.

وأكد الرئيس كوك أن الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم يعوِّل على دعم FIFA للنهوض بالبنية التحتية في كل مستوى من مستويات اللعبة بمختلف أنحاء البلاد، والحرص على استمرار الأثر الإيجابي الذي تتركه كرة القدم على المجتمع الأيرلندي.

رئيس الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم بول كوك يزور FIFA 01:12

"وقال كوك في هذا الصدد: "لقد نشرنا مؤخرا خطتنا المتعلقة بالمنشآت، والتي تُظهر أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتطوير منشآتنا، على مستوى البراعم وأندية النخبة على حد سواء، وذلك لضمان تطور اللعبة أكثر فأكثر. ومن شأن أي مساعدة قادمة من FIFA أن تضمن لنا التسهيلات اللازمة للنهوض باللعبة وجعلها أكبر رياضة جماعية في أيرلندا".

وتابع: "لقد ناقشنا جملة من الأمور المتعلقة بالقوة التي تنطوي عليها كرة القدم، وكيف يمكن استخدام هذه القوة لأغراض التطوير والحرص على منح الأطفال الفرصة لممارسة كرة القدم، وأثر ذلك على نموهم وترسيخ روح الفريق لديهم. كما كانت كرة قدم السيدات من ضمن النقاط الرئيسية الأخرى التي تطرقنا إليها في اجتماعنا، حيث تحدثنا عن الأثر الكبير المترتب عن تأهل المنتخب الأيرلندي إلى كأس العالم للسيدات [FIFA] العام الماضي".