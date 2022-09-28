رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يركز على الشراكة في اجتماع باريس

وفي هذا الصدد، قال المسؤول البرازيلي: "ناقشنا العديد من القضايا المهمة المتعلقة بعالم كرة القدم، في جميع المجالات: كرة القدم للرجال وللسيدات وللفتيان وللفتيات، والإجراءات التأديبية، وخصوصا مكافحة العنصرية التي انتشرت بشكل كبير في جميع أنحاء العالم"، مضيفاً أن "كان اجتماعاً هاماً للغاية ناقشنا خلاله كرة القدم لأولئك الذين يشعرون بأنهم مستبعدون، حيث ستمنح لهم جميع الفيدراليات والاتحادات القارية الخاصة كل الدعم". من خلال تاريخها وسجلها الحافل وعدد ممارسي الرياضة الأكثر شعبية في العالم، تعد البرازيل بطبيعة الحال واحدة من أهم الاتحادات الأعضاء في عائلة كرة القدم العالمية. لهذا يأمل رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في الاستفادة من التجربة البرازيلية لتعزيز تطوير كرة القدم العالمية. حيث أوضح السيد رودريجيز، الذي تم انتخابه على رأس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في مارس/آذار 2022، بعد أن شغل منصب نائب الرئيس والرئيس بشكل مؤقت، قائلاً: "يجب تنفيذ العديد من الإجراءات، لا سيما خلق اتحاد يضم الاتحادات الناطقة بالبرتغالية، والتي نعتبرها خطوة كبيرة إلى الأمام لجميع الأطراف المعنية، وذلك من خلال تقديم خبرتنا في الإدارة، وتكوين مدربي كرة القدم، إلى جانب تطوير كرة القدم وكرة الصالات والكرة الشاطئية". وتابع بالقول: "يسعد الاتحاد البرازيلي جدًا أن يقف إلى جانب هذه البلدان ويساهم أيضاً في تبادل الخبرات، خاصة من خلال دورات يتم تنظيمها في البرازيل أو عبر الإنترنت، مما يسمح للجميع بالمشاركة. ولا شك أن دور FIFA أساسي في هذا الصدد، لأنه مرتبط بتقديم الدعم الكامل لهذه المتطلبات التي حددناها بعد إنشاء هذا المكتب". ودون أن يكتفي بالاقتصار على الاتحادات الأعضاء الناطقة باللغة البرتغالية، قدم رئيس الاتحاد المتوّج بكأس العالم خمس مرات كل الدعم لـ FIFA في طموحه الرامي إلى جعل كرة القدم عالمية حقًا، وذلك بما يتماشى مع رؤية الرئيس إنفانتينو للفترة 2020-2023. أكد رودريجيز قائلاً: "نحن ندرك أن FIFA هو محرك التنمية الرياضية في جميع أنحاء العالم. يجب أن تكون الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية منسجمة تمامًا مع FIFA. يجب أن يكون هناك احترام مؤسسي، وهو أمر حاسم لكي نطور كرة القدم بشكل منصف في شتى بقاع العالم". وختم حديثه بالقول: "لا يمكننا تحمل فكرة عدم الانسجام بشكل تام مع FIFA، وإلا فإننا سننمو بشكل عمودي. إن كرة القدم لا يمكن أن تتطور في قارة واحدة فقط. ففي نهاية المطاف، يجب أن يعمل FIFA كهيئة منظمة لجميع المواقف".