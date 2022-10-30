ثلاث مدن كولومبية تستعد لاستضافة الشكل الجديد لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2024™

تنظم مدن ميديلين وكالي والعاصمة الكولومبية بوغوتا مباريات البطولة الموسعة

يتنافس 24 فريقًا على الكأس في الفترة ما بين 31 أغسطس و22 سبتمبر 2024

كولومبيا تستضيف بطولة FIFA للمرة الثالثة

ستكون مدن كالي وميديلين والعاصمة بوغوتا الكولومبية محط أنظار عالم كرة القدم في وقت لاحق من هذا العام عندما تستضيف بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA الموسعة حديثاً في الفترة من 31 أغسطس إلى 22 سبتمبر 2024. تماشيًا مع هدف FIFA الاستراتيجي المتمثل في منح المنتخبات الوطنية للاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا المزيد من الفرص للمنافسة على الساحة العالمية، ستكون بطولة 2024 هي الأولى التي تضم 24 فريقًا، وهي وهو عدد أكبر مقارنة بالدول الـ16 التي تنافست في النسخ السابقة.

ملاعب المدن المضيفة - كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2024™ Previous 01 / 04 Nemesio Camacho El Campín Stadium, Bogotá, Colombia 02 / 04 Estadio Pascual Guerrero in Cali, Colombia 03 / 04 Metropolitano de Techo Stadium , Bogotá , Colombia 04 / 04 Estadio Atanasio Girardot in Medellín, Colombia Next

ستلعب الفرق المتأهلة في أربعة ملاعب - ملعب ميتروبوليتانو دي تيكو وملعب نيميسيو كاماتشو إل كامبين، وكلاهما في بوغوتا، وملعب أتاناسيو جيراردو في ميديلين، وملعب باسكوال غيريرو في كالي - عبر المدن الثلاث المضيفة، حيث ترحب كولومبيا ببطولة FIFA للمرة الثالثة. وستصبح ثاني دولة تستضيف البطولة العالمية للسيدات تحت 20 عامًا من اتحاد أمريكا الجنوبية بعد تشيلي في عام 2008. شاركت المدن الثلاث سابقًا عندما نظمت كولومبيا أول بطولة FIFA لها، نسخة الرجال من مسابقة تحت 20 سنة، في عام 2011، حيث أقيمت المباريات في ثلاثة من الملاعب الأربعة (باستثناء ملعب ميتروبوليتانو دي تيكو). استضافت كالي وميديلين أيضاً بطولة كأس العالم لكرة الصالات FIFA™ عام 2016. إن استضافة البطولة، التي أطلقت المسيرة الدولية لأمثال مارتا، وأليكس مورغان، وأسيسات أوشوالا، وأليكس بوب، وميغان رابينو، وكريستين سينكلير، ستعطي زخماً إضافياً للنمو النابض بالحياة لكرة القدم النسائية في كولومبيا.

كولومبيا - أسبانيا l ملخص النهائي l كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة الهند 2022 02:00

وفي سياق آخر، وصل منتخب كولومبيا الأول إلى ربع نهائي كأس العالم للسيدات 2023 FIFA وشارك في ثلاث من آخر أربع بطولات لنصف الأكابر، كما تألقت كولومبيا أيضاً على مستوى تحت 20 سنة وحصلت على المركز الثاني في بطولة أمريكا الجنوبية لكرة القدم للسيدات تحت 20 سنة ووصلت إلى دور الثمانية في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA في عام 2022، كما احتل فريق -17 عامًا المركز الثاني في كأس العالم لهذه الفئة العمرية في الهند في نفس العام. وقد عززت هذه النجاحات شهية مشاهدي التلفزيون الكولومبيين لمباريات السيدات. شاهد المباراة الافتتاحية لكولومبيا في كأس العالم للسيدات 2023 FIFA ما يزيد عن تسعة ملايين شخص في البلاد، أي أكثر من ثلاثة أضعاف العدد الإجمالي الذي شاهد مباراة في كأس العالم للسيدات FIFA من قبل.

في محاولة للحفاظ على الزخم في كرة القدم للسيدات، ولضمان النجاح المستمر على أرض الملعب لجميع الفرق الوطنية، أطلق الاتحاد الكولومبي لكرة القدم (FCF) مشروع كولومبيا Fútbol con Futuro (كرة القدم ذات المستقبل). هذا المشروع طويل الأمد حصل على دعم قدره 2.3 مليون دولار أمريكي من برنامج FIFA Forward، وسيعمل على تجديد وتعزيز منهجية التدريب، وزيادة عدد المدربين رفيعي المستوى وإمكانية وصول اللاعبات إليهم عبر المعسكرات التدريبية، وابتكار وتحديث نظام التدريب فضلاً عن الأدوات المتاحة لطاقم التدريب والفرق الطبية واللاعبات عبر النظام البيئي لكرة القدم في كولومبيا.

إيفان نوفيلا | الاتحاد الكولومبي لكرة القدم 02:42