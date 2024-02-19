الجمعة 23 فبراير 2024, 08:45
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باريس تستضيف مراسم قرعة البطولتين الأولمبيتين لكرة القدم في 20 مارس/آذار

  • تجري القرعة في مقر دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية

  • تنطلق منافسات المستديرة الساحرة بتاريخ 24 يوليو/تموز أي قبل يومين من افتتاح الألعاب الأولمبية

  • هذه المرة الأولى التي تُختتم منافسات كرة القدم الأولمبية بموقعة حسم فئة السيدات

سيستضيف مبنى Pulse، الذي يُعتبر مقر دورة الألعاب الأولمبية في باريس، مراسم قرعة البطولتين الأولمبيتين لكرة القدم باريس 2024 وذلك بتاريخ 20 مارس/آذار (الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي).

وبموجب هذه القرعة، ستُعرف تفاصيل مجموعات البطولتين بالنسبة للمنتخبات التي حجزت تذكرة العبور للأولمبياد الذي سيشهد مشاركة 12 فريقاً في منافسات كرة القدم الأولمبية للسيدات و16 فريقاً في نسخة الرجال، ويستمر بين 26 يوليو/تموز و11 أغسطس/آب.

هذا وتجري منافسات كرة القدم الأولمبية في باريس ونانت وبوردو ومرسيليا ونيس وسانت إتيان وليون بين 24 يوليو/تموز (أي أن مباريات المستديرة الساحرة تنطلق قبل يومين من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية) و10 أغسطس/آب (تاريخ المباراة النهائية في بطولة السيدات)، لتكون هذه المرة الأولى التي تُختتم فيها منافسات كرة القدم الأولمبية بموقعة حسم فئة السيدات.

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وقد شهدت تذاكر مباريات كرة القدم إقبالاً كبيراً، إذ إن الفرصة متاحة أمام أكثر من 2.5 مليون شخص لمتابعة منافسات اللعبة الجميلة من المدرجات.

هذا وستُبثّ مراسم القرعة مباشرة عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com، وسيُنشر جدول مباريات البطولتين بعد القرعة مباشرة هنا. انقر هنا للتعرف على المزيد من المعلومات عن البطولة الأولمبية لكرة القدم للسيدات، باريس 2024.

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