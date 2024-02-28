الأربعاء 28 فبراير 2024, 16:30
المنظمة

FIFA يطلق أداة رقمية جديدة خاصة بـ Mundial de Clubes FIFA 25™

  • منصة مبتَكرة لتقديم أحدث المعلومات بشأن سباق التأهل إلى النسخة الأولى من بطولة ™Mundial de Clubes FIFA

  • قسم رئيسي وستة أقسام فرعية تشرح بالتفصيل مسارات تأهل الأندية من كل اتحاد قاري

  • تقام البطولة بين 15 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية

أطلق FIFA أداة رقمية مبتَكرة لتعريف الجماهير بأحدث معلومات التأهل وأخبار المنافسات التي تخوضها الأندية حول العالم في سبيل التأهل إلى النسخة الأولى من بطولة ™Mundial de Clubes FIFA المقررة إقامتها عام 2025.

وستكون هذه الأداة بمثابة منصة شاملة لا تقتصر فائدتها على جماهير المستديرة الساحرة فحسب، بل ستكون مرجعاً لممثلي وسائل الإعلام ومختلف الجهات الفاعلة المنخرطة في هذه البطولة العالمية الجديدة، إذ تُعرِّف كافة المستخدمين على هوية الأندية التي ضَمِنت المشارَكة وتلك التي لا تزال الفرصة أمامها لحجز تذكرة التأهل إلى البطولة التي ستشهد تنافس 32 فريقاً على اللقب العالمي وتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشمل هذه الأداة الرقمية، المتوفرة على الموقع الإلكتروني FIFA.com، سبعة أقسام مختلفة، حيث توجد في القسم الرئيسي قائمة بكل الأندية التي تأهلت للبطولة، سواء عبر نيلها اللقب القاري أو من خلال مسار ترتيب الأندية على مستوى قاراتها. وتتفرّع من القسم الرئيسي ستة أقسام ثانوية يُخصَّص كل منها إلى اتحاد قاري مختلف، بحيث توفّر للمستخدمين فرصة الغوص في تفاصيل مسار التأهل لكل نادٍ بحسب منطقته الجغرافية.

تشمل هذه الأداة الجديدة معلومات حول كيفية تأهل الأندية، بما في ذلك عدد المراكز المخصصة لكل اتحاد قاري، ومعايير التأهل، وغيرها من الجوانب المتعلقة بهذه البطولة الحديثة التي ستدخل التاريخ الكروي من بابه الواسع لكونها النسخة الأولى من بطولة ™Mundial de Clubes FIFA، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية بين 15 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز 2025.

هذا وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول بطولة ™Mundial de Clubes FIFA في وقت لاحق من عام 2024، بما في ذلك كافة المعلومات المتعلقة بكأس البطولة والمدن المستضيفة والهوية البصرية لهذا الحدث الكروي وقرعة المنافسات.

إليكم أدناه قائمة بأسماء الأندية التي حجزت بطاقة التأهل إلى بطولة ™Mundial de Clubes FIFA:

أفريقيا

الوداد الرياضي (المغرب) النادي الأهلي (مصر)

آسيا

نادي الهلال (المملكة العربية السعودية) أوراوا ريد دياموندز (اليابان)

أوروبا

تشيلسي (إنجلترا) ريال مدريد (إسبانيا) مانشستر سيتي (إنجلترا) بايرن ميونخ (ألمانيا) باريس سان جرمان (فرنسا) إنترناسيونالي ميلانو (إيطاليا) بورتو (البرتغال) بنفيكا (البرتغال)

أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي

مونتيري (المكسيك) سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية) كلوب ليون (المكسيك)

أوقيانوسيا

أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)

أمريكا الجنوبية

بالميراس (البرازيل) فلامينغو (البرازيل) فلومينينزي (البرازيل) يمكن الاطلاع هنا على المزيد من التفاصيل حول مسارات التأهل إلى البطولة حول العالم.

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التصنيف القاري لبطولة ™Mundial de Clubes FIFA 25