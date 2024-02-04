وداعاً كورت هامرين: 1934-2024

كان كيرت رولاند "كوري" هامرين، الذي توفي في 4 فبراير/شباط 2024 عن عمر يناهز 89 عاماً، أحد أفضل اللاعبين السويديين على الإطلاق وأيضاً أحد أعظم اللاعبين في تاريخ فيورنتينا الإيطالي حيث أنه صاحب الرقم القياسي المُشترك لأكثر عدد من الأهداف المسجلة للنادي. بدأ الجناح السابق، الذي وضع بصمته في كل الأندية التي لعب معها، مسيرته في نادي أيك قبل أن يلعب في كأس العالم 1958 FIFA™ وحصل على العديد من الألقاب في إيطاليا. أصبح واحداً من عدد قليل جداً من اللاعبين الذين يمثّلون بلادهم أيضاً في رياضة أخرى عندما شارك في مباراتين مع فريق هوكي الجليد السويدي.

شارك "كوري" في 32 مباراة دولية وسجل 17 هدفاً للسويد بين 1953 و1965. ومن بين هذه الأهداف، سجّل أربعة أهداف في كأس العالم 1958، عندما وصل منتخب السويد المستضيف إلى المباراة النهائية التي لعبها فيما أمام البطل المتوّج منتخب البرازيل بما في ذلك هدف في المباراة التي فاز فيها منتخب بلاده على حامل اللقب ألمانيا الغربية في نصف النهائي. وأصبح "كوري" أول سويدي يرفع كأس أوروبا للأندية عندما كان لعب ضمن صفوف إي سي ميلان الذي فاز على أياكس أمستردام 4-1 في النهائي عام 1969. وفي العام السابق، كان قد ساهم في فوز فريقه أيضاً بالدوري الإيطالي وكأس الكؤوس الأوروبية.

وقد جاء انتقاله إلى إي سي ميلان بعد تسعة مواسم قضاها مع فيورنتينا، حيث سجل 203 هدف - وهو رقم قياسي للنادي عادله لاحقاً غابرييل باتيستوتا - وأصبح أسطورة لدى الجماهير. كما ساعد النادي على الفوز بلقبين في كأس إيطاليا وكأس الكؤوس الأوروبية. وفي المجمل، لعب السويدي لخمسة أندية في إيطاليا - يوفنتوس وبادوفا ونابولي أيضاً - وسجل ما مجموعه 190 هدفًا في الدوري الإيطالي، مما جعله بين أفضل عشرة هدافين في تاريخ الدوري.