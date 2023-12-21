انطلاق المشروع التجريبي لـ FIFA Series للمباريات الودية في مارس/آذار 2024

سيعمل FIFA على تيسير إقامة مباريات ودية بين منتخبات من مختلف الاتحادات القارية خلال فترة المباريات الدولية المخصَّصة لشهر مارس/آذار في السنوات الزوجية

ستتولى كل من الجزائر وأذربيجان والمملكة العربية السعودية وسريلانكا استضافة وتنظيم مباريات المشروع التجريبي لـ FIFA Series

تهدف هذه المبادرة إلى إتاحة الفرصة للاتحادات الأعضاء للعب مباريات دولية

تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للعبة العالمية: 2023-2027 ، وبناءً على القرار الذي اتخذه مجلس FIFA في ديسمبر/كانون الأول 2022، سيطلق FIFA المرحلة التجريبية لـ FIFA Series خلال فترة المباريات الدولية المخصَّصة لشهر مارس/آذار 2024.

وفي هذا الصدد، سيدعم FIFA اتحاداته الأعضاء في تنظيم سلسلة من المباريات الودية الدولية تضم كل منها أربعة منتخبات وطنية من اتحادات قارية مختلفة، على أن تقام المواجهات في دولة مضيفة واحدة. وبموجب ذلك، ستنال الاتحادات الأعضاء فرصة أكبر لمواجهة منتخبات وطنية من قارات أخرى في مباريات دولية، مما سيخلق فرصاً جديدة للتطوير الفني على نحو لم يكن متاحاً في السابق للكثير من البلدان.

كما ستتيح FIFA Seriesللاتحادات الأعضاء المشارِكة فُرَصاً تجارية إضافية فضلاً عن وضعها في الواجهة على الصعيد الكروي الدولي.

هذا وسيقام المشروع التجريبي في الفترة الممتدة من 18 إلى 26 مارس/آذار 2024، على أن يتم إطلاق FIFA Seriesبشكل كامل في نفس الشهر من عام 2026. وستشهد نسخة 2024 مشاركة منتخبات من الاتحادات القارية الستة، علماً أن النسخ التالية لـ FIFA Series ستقام خلال فترة المباريات الدولية المخصَّصة لشهر مارس/آذار في كل سنة من السنوات الزوجية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "تمثِّل FIFA Series بالفعل خطوة إيجابية وقفزة نوعية على الصعيد العالمي لكرة القدم على مستوى المنتخبات الوطنية. فلطالما أبلغتنا الاتحادات الأعضاء برغبتها وعزمها على اختبار مواجهة نظرائها من مختلف أنحاء العالم، والآن يمكنها تحقيق ذلك، علماً أن إقامة مزيد من المباريات المفيدة من شأنها أن تمهد الطريق لإثراء تجربة التفاعل الكروي للاعبين والمنتحبات والجماهير، بقدر ما تساهم بشكل ملموس في تطوير اللعبة".

يُذكر أن المرحلة التجريبية لـ FIFA Series ستنطلق في مارس/آذار 2024 وستشمل المنتخبات التالية:

FIFA Series: الجزائر

الجزائر (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم) أندورا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) بوليفيا (اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم) جنوب أفريقيا (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم)

FIFA Series: أذربيجان

أذربيجان (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) بلغاريا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) منغوليا (الاتحاد الآسيوي لكرة القدم) تنزانيا (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم)

FIFA Series: المملكة العربية السعودية - المجموعة الأولى

جزر الرأس الأخضر (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم) كمبوديا (الاتحاد الآسيوي لكرة القدم) غينيا الاستوائية (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم) غويانا (اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم)

FIFA Series: المملكة العربية السعودية - المجموعة الثانية

برمودا (اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم) بروناي دار السلام (الاتحاد الآسيوي لكرة القدم) غينيا (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم) فانواتو (اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم)

FIFA Series: سريلانكا