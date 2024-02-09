كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA™: ختام جولة "تجربة كأس البطولة" بانتظاركم في دبي

ستتاح للمشجعين الفرصة لالتقاط صور مع كأس البطولة خلال الحدث المقرَّر يومي 12 و13 فبراير/شباط بحي دبي للتصميم، كما يمكنهم الفوز بتذاكر مجانية لحضور مباريات المسابقة

تُقام البطولة على ملعب مؤقت في حي دبي للتصميم بين 15 و25 فبراير/شباط 2024

تزداد درجة الإثارة والترقُّب مع اقتراب موعد ركلة البداية للمسابقة التي ستشهد تنافس 16 منتخباً وطنياً على اللقب العالمي

مع اقتراب موعد انطلاق كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA الإمارات 2024™، سيكون عشاق كرة القدم في دبي على موعد مع فرصة أخيرة لالتقاط صور مع كأس البطولة.

فقد ازدادت درجة الإثارة والترقُّب مع دخول العد التنازلي للبطولة أسبوعه الأخير، إذ تم تشييد ملعب مؤقت في حي دبي للتصميم، الذي سيستضيف أفضل منتخبات العالم في اللعبة الشاطئية خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 25 فبراير/شباط، حيث ستشهد البطولة مشاركة 16 دولة على مدى أيام حافلة بالإثارة والترفيه، ومن المتوقع أن يستمتع بأجواء المنافسات مشجعون من مختلف الفئات والأعمار.

وفي انتظار ركلة البداية، ستكون دبي المحطة الأخيرة لجولة "تجربة كأس البطولة"، التي تتيح للجماهير الفرصة لالتقاط صور مع كأس التي سيرفعها أبطال العالم بعد نهائي 25 فبراير/شباط، كما يمكنهم الفوز بتذاكر مجانية لحضور مباريات المسابقة التي ستستمر طيلة 11 يوماً.

فبعد نجاح الفعاليات التي نُظمت حتى الآن في هذا الصدد، ستُتاح فرصة أخيرة للجماهير للاقتراب من الكأس، حيث ستكون المحطة النهائية لجولة كأس البطولة في حي دبي للتصميم يومي 12 و13 فبراير/شباط من العاشرة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً.

وبالإضافة إلى التقاط صورة مع الكأس، سيكون الزوار أيضاً على موعد مع ألعاب تفاعلية تحمل في طياتها فرصة للفوز بتذاكر لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA الإمارات 2024 دبي™.

يُذكر أن القرعة وضعت الدولة المضيفة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب كل من مصر - التي تخوض غمار النهائيات للمرة الأولى - وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، بينما تضم المجموعة الرابعة كلاً من البرازيل، صاحب الرقم القياسي برصيد خمسة ألقاب عالمية، والبرتغال، بطلة نسختي 2015 و2019، بالإضافة إلى منتخبي المكسيك وعمان.

أما المجموعة الثانية، فتضم منتخبات الأرجنتين وإيران وإسبانيا وتاهيتي، في حين تتألف المجموعة الثالثة من منتخبات السنغال وبيلاروسيا واليابان وكولومبيا، علماً أن ممثل أمريكا الجنوبية سيكون بدوره وافداً جديداً على مونديال الرمال.

يمكن تنزيل الجدول الكامل لمباريات البطولة هنا.

ويُمكنكم شراء تذاكر البطولة عبر الموقع FIFA.com/tickets/beachsoccer.