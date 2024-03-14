دعوة للاتحادات الوطنية الأعضاء لاتخاذ موقف موحد ضد العنصرية في كرة القدم

استثمارات قياسية لتطوير كرة القدم بين عامي 2023 و2026 بلغ حجمها 2.25 مليار دولار

قطر والمغرب تستضيفان خمس نسخ سنوية من بطولتي تحت 17 سنة للرجال والسيدات على التوالي

صادق مجلس FIFA بالإجماع على التقرير السنوي لعام 2023 والذي يُظهر الوضع الممتاز والمستدام لـFIFA، والمستوى القياسي من الاستثمارات المخصصة لتطوير كرة القدم بين عامي 2023 و2026 في إطار برنامج FIFA Forward 3.0 والتي بلغت 2.25 مليار دولار، وهو ما يُشكِّل حوالي سبعة أضعاف ما تم استثماره في برامج التطوير قبل عام 2016.

وقد صادقت كل من لجنة FIFA المعنية بالحوكمة والتدقيق والامتثال ولجنة FIFA المالية على التقرير السنوي الذي سيُوزّع على الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ211، بالإضافة لطرحه أمام كونغرس FIFA الـ74 الذي يُعقد في العاصمة التايلاندية بانكوك يوم الجمعة 17 مايو/أيار 2024 للحصول على آخر مصادقة على بنوده.

وبعد الاجتماع الذي عُقد عن بُعد من مدينة زيوريخ السويسرية، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "بفضل النهج الصارم الذي يتّبعه في الحوكمة المالية، يسير FIFA بخطى واثقة لتجاوز أهداف الميزانية لدورة 2023-2026 والمتمثّل بـ11 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعني أننا سنكون قادرين على تقديم خدمات أكثر تناسباً مع احتياجات الاتحادات الوطنية الـ211 في سبيل مساعدتها لتنفيذ مشاريعها في مجالي التطوير والتعليم والارتقاء بكرة القدم لآفاق جديدة. ومن شأن الوضع المالي القوي لـFIFA أن يُشكِّل عاملاً أساسياً للتطبيق الناجح للأهداف الاستراتيجية للفترة الممتدة بين عامي 2023 و2027، وذلك بالتعاون مع الاتحادات الوطنية الـ211 والاتحادات القارية الستة."

مجلس FIFA يتّخذ جملة قرارات هامة قبيل كونغرس FIFA الـ74 05:00

كونغرس FIFA الـ74

دعم مجلس FIFA نداء رئيس FIFA لفرض إجراءات أكثر صرامة لمكافحة العنصرية في كرة القدم ورفع مستوى التزام كل الأطراف المعنية بذلك في اللعبة، وكذلك إضافة بند إلى جدول أعمال كونغرس FIFA الذي سيُناقش هذه الآفة غير المقبولة في اللعبة. وقال رئيس FIFA في هذا الشأن "سيكون كونغرس FIFA الـ74 بمثابة نقلة نوعية في جهود FIFA المستمرة لمحاربة العنصرية مع فرض إجراءات جديد وأكثر صرامة تُطبّق حول العالم بالتعاون مع كافة الاتحادات الوطنية والقارية."

كذلك تمت المصادقة على إجراءات التصويت لاختيار الدولة (الدول) المستضيفة لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ في كونغرس FIFA المقبل، ويُتوقع أن يتم الكشف علناً عن نتيجة كل اقتراع وإجمالي الأصوات. وتشهد مرحلة تقديم ملفات الترشُّح للاستضافة ما يلي: ملف من البرازيل، وملف مشترك بين بلجيكا وألمانيا وهولندا، وملف مشترك بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. وستنتهي هذه المرحلة في بانكوك في مايو/أيار عندما تقرر الاتحادات الوطنية الأعضاء هوية الدولة (الدول) المستضيفة للبطولة. وستتم مشاركة جدول الأعمال الكامل لكونغرس FIFA الـ74 مع الاتحادات الوطنية الأعضاء تماشياً مع ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي لـFIFA.

منافسات FIFA

في إطار الالتزام الراسخ للهيئة الناظمة لشؤون كرة القدم العالمية بتطوير اللعبة على مستوى الناشئين والشباب، وإثر القرار بتوسيع المشاركة في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ إلى 48 منتخباً، وإجرائها بشكل سنوي بدلاً من مرة كل سنتين، تم تأكيد إجراء النسخ الخمس المقبلة منها في قطر، وذلك بدءاً من عام 2025. كذلك الأمر بالنسبة إلى بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ والذي تم توسيع المشارَكة فيها إلى 24 منتخباً، وستُنظَّم سنوياً بدءاً من عام 2025، بحيث يستضيفها المغرب حتى عام 2029. ويأتي ذلك إثر طلب إبداء اهتمام باستضافة إحدى البطولتين، مع التركيز على استغلال البنى التحتية الكروية القائمة، وذلك حرصاً على كفاءة البطولة وتحقيق مبدأ الاستدامة.

قرارات أخرى

كما أكّد المجلس على تمديد مهمة لجنة التسوية الخاصة باتحاد كرة القدم الباكستاني حتى تاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 2024 وذلك للسماح باستكمال عمله والعملية الانتخابية.