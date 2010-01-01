أ: أين يمكنني العثور على قوانين اللعبة؟
قوانين اللعبة (2021-2022) متوفرة هنا.
ب: هل بوسعي التقدُّم بفكرة أو اقتراح بخصوص قوانين اللعبة؟
الكيان الوحيد القادر على اتخاذ القرار بخصوص أي تغيير على قوانين اللعبة هو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB). ولكي يقوم المجلس بمناقشة مقترحك، يتوجب أولاً التقدم به إلى الاتحاد الوطني للعبة في بلدك والمصادقة عليه قبل أن تتقدم به أصالة عن نفسك. للحصول على المزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ج: أين بوسعي طرح سؤال بخصوص قوانين اللعبة؟
الرجاء التواصل مع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.
د: كيف أقوم بإلغاء الاشتراك بنشرة FIFA.com الإلكترونية؟
الرجاء تسجيل الدخول إلى حساب النادي الخاص بك وزيارة صفحة النادي. ثم انقر على رابط "تعديل ملفي" الموجود في الزاوية العلوية اليمنى. بوسعك الاشتراك أو إلغاء الاشتراك بالنشرة الإلكترونية في أي وقت من خلال تحديد أو إلغاء تحديد خيارات النشرة الإلكترونية.
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