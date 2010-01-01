الكيان الوحيد القادر على اتخاذ القرار بخصوص أي تغيير على قوانين اللعبة هو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB). ولكي يقوم المجلس بمناقشة مقترحك، يتوجب أولاً التقدم به إلى الاتحاد الوطني للعبة في بلدك والمصادقة عليه قبل أن تتقدم به أصالة عن نفسك. للحصول على المزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.