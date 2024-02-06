6-7 فبراير/شباط، بوسطن
اليوم الثاني. مؤتمر FIFA الطبي
00
يوم
:
08
ساعة
:
08
دقيقة
:
41
ثانية
الأجندة (التوقيت إرشادي)إظهار الأجندة الكاملة
13:30
جلسة: صحة اللاعبة وأدائها
14:45
استراحة
15:30
جلسة: الأساطير الشعبية في كرة القدم - حقيقة أم خيال؟
16:45
استراحة
18:00
جلسة: أنشطة الإتحاد القاري - التحديات والتعاون والتطلعات
19:30
استراحة
20:30
جلسة: قرارات العودة إلى اللعب
يُعد مؤتمر FIFA الطبي خطوة مهمة في المساعدة على توحيد طب كرة القدم على مستوى العالم من خلال الجمع بين خبراء الطب من جميع أنحاء مجتمع كرة القدم، من أجل تسهيل التبادل الغني للمعرفة والخبرات وأفضل الممارسات التي سترفع بلا شك مستوى طب كرة القدم. الهدف هو تسهيل تطوير وتنفيذ أدلة علمية عالية الجودة وتمكين الاتحادات الأعضاء لدى FIFA والبالغ عددها 211 اتحاداً من تحسين صحة اللاعبين في كرة القدم.
مؤتمر FIFA الطبي 2024
طبي
جياني إنفانتينو يتحدث عن أهمية رفاهية اللاعبين خلال افتتاحه مؤتمر FIFA الطبي في بوسطن
٦ فبراير ٢٠٢٤