يُعد مؤتمر FIFA الطبي خطوة مهمة في المساعدة على توحيد طب كرة القدم على مستوى العالم من خلال الجمع بين خبراء الطب من جميع أنحاء مجتمع كرة القدم، من أجل تسهيل التبادل الغني للمعرفة والخبرات وأفضل الممارسات التي سترفع بلا شك مستوى طب كرة القدم. الهدف هو تسهيل تطوير وتنفيذ أدلة علمية عالية الجودة وتمكين الاتحادات الأعضاء لدى FIFA والبالغ عددها 211 اتحاداً من تحسين صحة اللاعبين في كرة القدم.