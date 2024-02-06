6-7 فبراير/شباط، بوسطن

اليوم الثاني. مؤتمر FIFA الطبي

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يوم
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08
ساعة
:
08
دقيقة
:
41
ثانية
الأجندة (التوقيت إرشادي)
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13:30

جلسة: صحة اللاعبة وأدائها

14:45

استراحة

15:30

جلسة: الأساطير الشعبية في كرة القدم - حقيقة أم خيال؟

16:45

استراحة

18:00

جلسة: أنشطة الإتحاد القاري - التحديات والتعاون والتطلعات

19:30

استراحة

20:30

جلسة: قرارات العودة إلى اللعب

يُعد مؤتمر FIFA الطبي خطوة مهمة في المساعدة على توحيد طب كرة القدم على مستوى العالم من خلال الجمع بين خبراء الطب من جميع أنحاء مجتمع كرة القدم، من أجل تسهيل التبادل الغني للمعرفة والخبرات وأفضل الممارسات التي سترفع بلا شك مستوى طب كرة القدم. الهدف هو تسهيل تطوير وتنفيذ أدلة علمية عالية الجودة وتمكين الاتحادات الأعضاء لدى FIFA والبالغ عددها 211 اتحاداً من تحسين صحة اللاعبين في كرة القدم.

مؤتمر FIFA الطبي 2024

BOSTON, MASSACHUSETTS - FEBRUARY 6: FIFA President Gianni Infantino with Patriots and New England Revolution owner Robert Kraft during the FIFA Medical Conference 2024 at The Westin Copley Place on February 6, 2024 in Boston, Massachusetts, United States. (Photo by Omar Rawlings - FIFA/FIFA via Getty Images)
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DOHA, QATAR - JULY 03: FIFA Medical Director Dr. Andrew Massey during the Medical Team Workshop as part of the FIFA World Cup Qatar 2022 Team Workshop at Al Janoub Stadium on July 3, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
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SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 18: Dr. Georgie Bruinvels during the FIFA Women's Football Convention at the International Convention Centre, Darling Harbour on August 18, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
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sydney, Australia - august 15: Heart Health Awareness at the Sydney / Gadigal FIFA Fan Festival during the FIFA Women's World Cup FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 on august 15, 2023 in Sydney / Gadigal. (Photo by Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images)
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