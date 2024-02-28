+FIFA تصبح المنصة الرسمية لمسابقات اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم على الصعيد العالمي

ستكون منصة FIFA+ هي جهة البث الحصرية لجميع مسابقات اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم على الصعيد العالمي خلال السنتين المقبلتين

ستسلط FIFA+ الضوء على بطولات اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم ولاعبيه ولاعباته، كما ستغوص في خبايا القصص المثيرة والحكايات المذهلة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى المساهمة في تطوير كرة القدم بمختلف أنحاء العالم، مع إبراز ما تزخر به أوقيانوسيا من مواهب وإمكانات

يمكن لعشاق الساحرة المستديرة مشاهدة عروض كروية مذهلة على جميع المنصات التي تُقدِّم محتوى FIFA+، مما يعزِّز عملية تطوير كرة القدم في أوقيانوسيا ويضعها في الواجهة على الصعيد الكروي الدولي

يسرّ FIFA أن يعلن عن شراكة جديدة ستُصبح بموجبها منصة +FIFA هي جهة البث الحصرية لجميع مسابقات اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم على مدار العامين المقبلين، حيث ستنقل للعالم أجمع كافة المباريات المنضوية تحت مظلة هذا الاتحاد القاري.

وإذ تُعد منصة FIFA+ قِبلة المشاهدين الراغبين في الاستمتاع بمحتوى كرة القدم النيوزيلندية عبر العالم، فإنها ملتزمة بإبراز ما تزخر به أوقيانوسيا من مواهب وإمكانات كروية مذهلة، مع المساعدة في الوقت ذاته على تعزيز عملية تطوير اللعبة بمختلف أنحاء منطقة المحيط الهادئ. ذلك أن أوقيانوسيا تشهد اهتماماً متزايداً بكرة القدم، حيث شاركت نيوزيلندا في استضافة كأس العالم للسيدات FIFA ™2023 مع أستراليا، بينما تم تخصيص مقعد مضمون لهذا الاتحاد القاري في كأس العالم FIFA 2026™. وكانت هذه الشراكة قد بدأت بتصفيات بطولة كرة القدم الأولمبية للسيدات التي أقيمت خلال شهر فبراير/شباط بمدينة أبيا عاصمة ساموا، حيث بُثت جميع مباريات المنافسة التأهيلية مباشرة على FIFA+، بما في ذلك النهائي الذي شهد تأهل نيوزيلندا إلى باريس 2024.بيد أن الإثارة لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة من خلال مباريات دوري بطلات أوقيانوسيا المقرَّرة في جزر سليمان (10-23 مارس/آذار)، وتصفيات كأس أمم أوقيانوسيا للرجال في تونغا (20-26 مارس/آذار).

وتُعد هذه الشراكة دليلاً على التزام FIFA بدعم البطولات والأندية والمنتخبات والدول في كل أرجاء المعمورة. فمن خلال تقديم منصة بث من الطراز العالمي، تساهم FIFA+ في تعزيز عملية تطوير كرة القدم على المستوى الدولي، علماً أنها تساعد في هذه الحالة على وضع كرة القدم الأوقيانوسية في الواجهة على الساحة العالمية، وذلك من خلال إبراز ما تزخر به من شغف وإثارة وموهبة.

ويمكن للمشاهدين الاستمتاع بأجواء كرة القدم في ملاعب أوقيانوسيا على FIFA+ مباشرة ومجاناً في شتى أنحاء العالم، وذلك عبر الأجهزة اللوحية والهواتف وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون الذكية وقنوات البث التلفزيوني المجاني المدعوم بالإعلانات (FAST)، إضافة إلى خمسة تطبيقات تلفزية جديدة - هي Samsung TV وLG وVIDAA وAmazon Fire وAndroid TV - وخمس منصات جديدة لقنوات البث التلفزيوني المجاني المدعوم بالإعلانات - Samsung TV Plus وLG Channels وVIDAA Channels وRoku Channel وRakuten TV.

جدول مسابقات اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم خلال عام 2024