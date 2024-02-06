الاتحادات الأعضاء

يلعب FIFA دوراً أساسياً في المجتمع، وبالتالي فإن الالتزام بمبادئ الحكم الرشيد يعد أمراً أساسياً لمهمة FIFA الاجتماعية الأوسع نطاقاً. يدعم FIFA الـ211 اتحاداً المنتسبين إليه مالياً ولوجستياً من خلال برامج مختلفة. وبصفتهم ممثلين لـFIFA في بلدانهم، فإنهم ملزمون باحترام قوانين وأهداف ومُثل FIFA وتعزيز وإدارة رياضة كرة القدم وفقاً لذلك.