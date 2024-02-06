ما نقوم به
يلعب FIFA دوراً أساسياً في المجتمع، وبالتالي فإن الالتزام بمبادئ الحكم الرشيد يعد أمراً أساسياً لمهمة FIFA الاجتماعية الأوسع نطاقاً. يدعم FIFA الـ211 اتحاداً المنتسبين إليه مالياً ولوجستياً من خلال برامج مختلفة. وبصفتهم ممثلين لـFIFA في بلدانهم، فإنهم ملزمون باحترام قوانين وأهداف ومُثل FIFA وتعزيز وإدارة رياضة كرة القدم وفقاً لذلك.
المنظمة
جياني إنفانتينو يتحدث عن أهمية رفاهية اللاعبين خلال افتتاحه مؤتمر FIFA الطبي في بوسطن
٦ فبراير ٢٠٢٤
الرئيس
إنفانتينو: نيويورك/نيو جيرسي ستستضيف نهائي أسطوري لكأس العالم 2026 FIFA™ سيوحِّد العالم
٥ فبراير ٢٠٢٤
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الاتحادات الأعضاء
يدعم FIFA الـ211 اتحاداً المنتسبين إليه مالياً ولوجستياً من خلال برامج مختلفة.