نبذة عن FIFA

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ما نقوم به

يلعب FIFA دوراً أساسياً في المجتمع، وبالتالي فإن الالتزام بمبادئ الحكم الرشيد يعد أمراً أساسياً لمهمة FIFA الاجتماعية الأوسع نطاقاً. يدعم FIFA الـ211 اتحاداً المنتسبين إليه مالياً ولوجستياً من خلال برامج مختلفة. وبصفتهم ممثلين لـFIFA في بلدانهم، فإنهم ملزمون باحترام قوانين وأهداف ومُثل FIFA وتعزيز وإدارة رياضة كرة القدم وفقاً لذلك.

أحدث أخبار الاتحادات الأعضاء

كل أخبار ومواضيع الاتحادات الأعضاء
BOSTON, MASSACHUSETTS - FEBRUARY 6: FIFA President Gianni Infantino with Patriots and New England Revolution owner Robert Kraft during the FIFA Medical Conference 2024 at The Westin Copley Place on February 6, 2024 in Boston, Massachusetts, United States. (Photo by Omar Rawlings - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
جياني إنفانتينو يتحدث عن أهمية رفاهية اللاعبين خلال افتتاحه مؤتمر FIFA الطبي في بوسطن
٦ فبراير ٢٠٢٤
MIAMI, FLORIDA - FEBRUARY 4: FIFA President Gianni Infantino poses with the FIFA World Cup Winner's Trophy at FIFA World Cup 2026 Match Schedule announcement on February 4, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Brennan Asplen - FIFA/Getty Images)
الرئيس
إنفانتينو: نيويورك/نيو جيرسي ستستضيف نهائي أسطوري لكأس العالم 2026 FIFA™ سيوحِّد العالم
٥ فبراير ٢٠٢٤
GOTEBORG, SWEDEN - JUNE 19: Swedish forward Kurt Hamrin (R) battles for the ball with a Soviet defender in front of goalkeeper Lev Yashin (L) during the World Cup quarterfinal soccer match between Sweden and the USSR 19 June 1958 in Stockholm. Hamrin scored one goal to help Sweden beat the USSR 2-0. (Photo credit should read STAFF/AFP via Getty Images)
الرئيس
وداعاً كورت هامرين: 1934-2024
٤ فبراير ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: A detailed view of FIFA World Cup 26 Winner's Trophy prior to the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
كأس العالم 2026 FIFA™
شاهد الإعلان عن جدول مباريات كأس العالم FIFA 26™
٢ فبراير ٢٠٢٤
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ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: A detailed view of FIFA World Cup 26 Winner's Trophy prior to the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
كأس العالم 2026 FIFA™
أسطورتا FIFA وانشوب واتسون وجاردنر يتوقّعان أن تغيّر كأس العالم FIFA™ اللعبة في Concacaf
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 23: Panama women's national football team Head Coach Ignacio Quintana poses for a portrait during the Post FIFA Women's World Cup Coaches Forum at HoF, Home of FIFA on January 23, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجموعة الدراسات الفنية (TSG)
كوينتانا: "لقد جعلنا جماهير بنما فخورة بنا. هذا هو إرثنا"
2023 edition of the Global Transfer Report
القانوني
تقرير FIFA السنوي للانتقالات الدولية: أرقام قياسية غير مسبوقة في حصيلة عام 2023
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 20: The FIFA Women's World Cup Trophy is displayed prior to the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Final match between Spain and England at Stadium Australia on August 20, 2023 in Sydney, Australia. (Photo by Mark Metcalfe - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
زيارة تفقدية إلى الاتحادات الوطنية المرشحة لاستضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™
SYDNEY, AUSTRALIA - JULY 30: Angelo Marsiglia, Assistant Coach of Colombia, celebrates following victory after the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group H match between Germany and Colombia at Sydney Football Stadium on July 30, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Mark Metcalfe - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
المدربون يستحضرون ذكريات الشهر الذي صنع تاريخ كرة القدم
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
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الاتحادات الأعضاء

الاتحادات الأعضاء

يدعم FIFA الـ211 اتحاداً المنتسبين إليه مالياً ولوجستياً من خلال برامج مختلفة.

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